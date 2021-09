Borse europee ancora in negativo. Apertura debole per Wall Street

di Chiara Rancati Proseguono in negativo le Borse europee, frenate dalla preoccupazione degli operatori per la riunione di domani della Banca centrale europea, che potrebbe annunciare una riduzione degli acquisti di titoli sul mercato secondario. Milano perde lo 0,44%; la peggiore è Francoforte che cala di oltre un punto percentuale, pagando la brutta giornata del settore auto, che pesa molto sul suo listino principale.Automotive sotto pressione anche a Piazza Affari: indice settoriale giù dell'1,30%, Stellantis peggiore del listino Ftse Mib con un calo di oltre il 2%.Oltreoceano, avvio in lieve calo per Wall Street: Dow Jones a -0,15%, Nasdaq a -0,35%.Mentre sul fronte dei titoli di Stato sono in lieve discesa i rendimenti su btp decennale italiano (0,74%) e bund tedesco (-0,34%); spread stabile a 107 punti base.