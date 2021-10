Borse europee ancora in rialzo. Tenaris in testa a listino Ftse Mib

di Chiara RancatiContinuano in positivo ma rallentano leggermente le Borse europee. Milano a +0,30%, sugli stessi livelli degli altri listini principali. Si avvicina così alla chiusura la settimana migliore da quasi sette mesi, in media, per i mercati del vecchio continente.Bene i titoli bancari, con l'indice settoriale in rialzo di quasi un punto percentuale, sostenuto ancora dalle buone trimestrali arrivate dagli Stati Uniti. In testa al listino Ftse Mib c'è però Tenaris, società di impiantistica energetica, spinta a un rialzo del 2,82% dai prezzi delle materie prime che continuano a crescere. Il petrolio, in particolare, ripiega leggermente rispetto ai massimi di giornata ma resta in netto aumento rispetto a ieri: Brent a quota 84,67 dollari al barile.