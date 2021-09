Mercati Borse europee ancora in rialzo: a Piazza Affari corre Leonardo (+2,4%)

di Chiara Rancati Proseguono in positivo le principali piazze europee in questo lunedì povero di stimoli. Wall Street è chiusa, per il labour day americano, e questo riduce il volume degli scambi anche da questo lato dell'Atlantico.Milano resta in netto rialzo, a +0,65%, bene anche Londra e Francoforte, la migliore è Parigi con un +0,80%. Tra i singoli titoli, in evidenza Leonardo, che guadagna quasi il due e mezzo percento dopo che l'amministratore delegato Profumo ha confermato l'intenzione di quotare in Borsa la filiale americana Drs, "appena le condizioni lo consentiranno".Sul fronte delle materie prime, ripiega il prezzo del petrolio: Brent a 72,52 dollari al barile sulla notizia che il gigante arabo Saudi Aramco ha ridotto i prezzi alla vendita del greggio per i suoi compratori asiatici, di almeno un dollaro al barile. Una mossa a sorpresa, che secondo gli operatori rivela dubbi sulla domanda in Oriente e quindi sulla forza della ripresa.