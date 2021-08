Borse europee chiudono in forte calo. Dollaro ai massimi dell'anno, a 1,1681 su euro

di Chiara Rancati Chiusura in profondo rosso per le Borse europee. Milano scende dell'1,63%; fanno appena meglio Londra e Francoforte. La peggiore è Parigi, in calo di oltre due punti, penalizzata dalle forti perdite dei titoli del lusso, che hanno un peso più rilevante sul suo listino principale.Sono invece in lieve recupero gli indici americani: il Dow Jones continua a perdere oltre tre decimi di punto, ma lo S&P 500 è sopra la parità di pochi centesimi e anche il Nasdaq ha girato in positivo a +0,15%.Resta invece in netto calo il prezzo del petrolio. il Brent scende di oltre il 3 e mezzo percento rispetto a ieri, a 65,89 dollari al barile. Mentre sui mercati valutari continua a rafforzarsi il dollaro, ai massimi da quasi un anno nei confronti dell'euro. La moneta unica vale al momento 1,1681 dollari.