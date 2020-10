Mercati Borse europee contrastate, giù Wall Street

di Paolo Gila Giornata a corrente alternata per i listini europei, che hanno cercato la via del recupero dalla mattinata, riuscendovi solo in parte. L’andamento negativo di Wall Street (DJ – 1,12% e Nasdaq – 2,40% alle 17 e 30) ha condizionato gli umori degli investitori.Milano ha guadagnato lo 0,40%. La ripresa delle quotazioni del greggio ha portato denaro sugli energetici, mentre sono apparsi in calo industriali e bancari. Londra ha guadagnato lo 0,14%, Francoforte ha ceduto lo 0,36%. Parigi è stata la migliore con un guadagno dello 0,54%.Grazie al piano di acquisti della BCE lo spread Btp/Bund è sceso a 134 punti base, con il rendimento dei nostri decennali allo 0,72%. Euro contro dollaro a 1,16 e 50. Bilancio settimanale negativo per la borsa milanese. In cinque sedute Piazza Affari ha accusato una perdita del 5,94%.