Mercati Borse europee contrastate nel giorno dell’indice Pmi

di Marzio Quaglino L’indice dei responsabili degli acquisti, il Pmi, è il tema principale oggi sui mercati. Dopo i pesantissimi dati sul Prodotto interno lordo della settimana scorsa, che fotografano il passato, si attendono indicazioni sulle tendenze future dell’economia. In Europa partenza in ordine sparso con Milano in calo (-0,44%) così come Londra (-0,57%) e Parigi (-0,19%), mentre sale Francoforte (+0.47%).In Piazza Affari bancari protagonisti con Ubi (+2,35%), nel giorno della sua forse ultima semestrale, mentre in coda c’è Mediobanca che cede il 2,30%.I segnali di incertezza sulle prospettive economiche trovano sfogo nell’oro che ha fatto segnare un nuovo massimo storico a 1.988 dollari l’oncia per poi ripiegare all’attuale quota di 1.973.Sul valutario si conferma la debolezza del Dollaro che spinge l’Euro al cambio di 1,1764.