Mercati Borse europee deboli, bene la Cina

Milano

di Michela CoricelliApertura debole per le borse europee, tutte in territorio negativo. Milano è in calo dello 0,10%, Parigi dello 0,07%, Londra dello 0,25% e Francoforte dello 0,12%.Gli investitori, molto cauti, sono già in attesa del meeting della Bce di dopodomani, da cui potrebbero emergere nuovi dettagli sullo stato dell'economia europea.Intanto in Asia la seduta è andata decisamente bene, spinta dal dato cinese del surplus commerciale: ad agosto vola oltre i 58 miliardi di dollari, grazie ad un export che cresce del 25,6%.Shanghai segna un rialzo di un punto e mezzo e Tokyo chiude a +0,86%.Ieri Wall Street è rimasta chiusa per festività. L'euro si scambia a 1,1873 contro il dollaro.