Borse europee deboli in avvio

di Marzio Quaglino Dopo il novembre d’oro, le borse in questa prima decade di dicembre non hanno dato grosse soddisfazioni. Da un lato l’ottimismo per i vaccini, dall’altro i numeri ancora alti dei contagi negli Usa e i contraccolpi sull’economia in questo ultimo trimestre dell’anno. Per l’Europa c’è anche il tema Brexit. Le speranze di un accordo sono orma molto ridotte. Così Milano cede l’1,13% in avvio, in linea con Londra, Francoforte e Parigi. Sul listino di Piazza Affari continua la crescita di Moncler (+1,10%), dopo l’acquisizione di Stone Island, altro marchio italiano di abbigliamento, mentre limita i danni Ferrari (-0,88%) che registra l’uscita di scena dell’amministratore delegato Luis Camilleri.Nel mercato delle materie prime continua la risalita del prezzo del petrolio. Il greggio del Mare del Nord supera i 50,5 dollari al barile tornando ai livelli di marzo, prima della brusca discesa per il Covid.