Mercati Borse europee deboli, volano ancora Nasdaq e oro

di Michela Coricelli Nonostante il rimbalzo a giugno della produzione industriale in Germania (+8,9%) e in Francia (+12,7%) - oltre le attese degli analisti - le borse europee aprono l'ultima seduta della settimana deboli.Milano cede lo 0,33%, Londra lo 0,10%, Francoforte lo 0,02% e Parigi lo 0,37%.Predomina l'incertezza sulle piazze europee, così come accaduto in Asia: i timori per nuovi contagi e le tensioni Usa-Cina spingono al ribasso i mercati.Tokyo ha chiuso a -0,39%, Hong Kong perde quasi due punti e Shanghai un punto.Al contrario, oltreoceano ancora una seduta di rialzi per Wall Street: il Nasdaq termina a +1% (in tre mesi +25%) e il Dow Jones a +0,68%. Gli investitori americani si attendono nuovi stimoli per far fronte all'emergenza covid.La debolezza del dollaro favorisce ancora la corsa dell'oro a 2.060 dollari l'oncia.