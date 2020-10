Borse europee, il rimbalzo si allontana

di Michela Coricelli La seduta prosegue all'insegna della volatilità: borse sull'ottovolante. Milano - che questa mattina ha tentato il rimbalzo, dopo il tondo di ieri (-4%) - scivola in territorio negativo, appesantita da incertezze e timori: il Ftse Mib alle 12,15 cede lo 0,28%.Anche Parigi azzera tutti i guadagni e registra un calo dello 0,42%: a gravare la borsa anche la fortissima tensione legata agli ultimi attacchi terroristici in Francia. Piatte Londra e Francoforte.Il petrolio continua in picchiata: il brent è a 37,63 dollari al barile e il greggio americano sotto i 36 dollari. I mercati temono nuovi lockdown diffusi a livello internazionale.In attesa del nuovo vertice della Bce - la conferenza stampa di Christine Lagarde è prevista per le 14,30 - l'euro si scambia a 1,1718 contro il dollaro.