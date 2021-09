Mercati Borse europee in attesa dell’inflazione negli Usa

di Marzio Quaglino Clima di attesa sui mercati ed indici vicini alla parità in avvio di seduta. L’attesa è per il dato sull’inflazione negli Usa, importante per indirizzare le mosse della Federal Reserve nella riduzione dei sostegni all’economia. Milano, dopo il netto progresso di ieri, sale appena dello 0,05%, mentre Londra, Francoforte e Parigi viaggiano poco sotto la parità.Sul listino di Piazza Affari, ancora in evidenza i titoli legati al petrolio come Saipem +1,21%. La spinta viene dal prezzo del greggio che continua a salire. Oggi il Brent del Mare del Nord ha superato i 74 dollari al barile, segnando nuovi massimi dall’agosto scorso.