Mercati Borse europee in cauto rialzo

di Sabrina ManfroiAvvio in rialzo per le borse europee dopo lo scivolone di Wall Street. Il Nasdaq ha perso oltre 2% penalizzato dai rialzo dei rendimenti dei Treasuries e dal calo di Facebook dopo il lungo blackout. Male anche Tokyo questa mattina, -2,13%. In Cina intanto un nuovo gruppo immobiliare, fantasia Holdings, ha dichiarato di non pagare interessi in scadenza per oltre 200 milioni di dollari, sospese dalle contrattazioni le azioni. Milano e Londra salgono dello 0,4%, Francoforte +0,18%.Il petrolio tocca un nuovo massimo, a 81,5 dollari al barile dopo che l'Opec+ ha deciso di non aumentare la produzione di greggio in tempi rapidi.