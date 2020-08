Borse europee in deciso rialzo

Condividi

di Sabrina Manfroi Avvio di settimana in netto rialzo per le borse europee che chiudono la seduta con guadagni oltre il 2%, grazie agli sforzi sulla lotta al virus. Fa eccezione Londra , +1,7%.Milano sale del 2,12% spinta dagli energetici, col petrolio che torna a salire, Saipem sale del 3,85%, in luce anche Eni +4%. Tra i settori in evidenza anche i titoli legati alle auto: Fca 3,22%, Pirelli +3,44%. In sofferenza solo Nexi, -0,85%.L’euro dopo una volta oltre quota 1,18 sul dollaro torna a 1,179.