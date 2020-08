Borse europee in discesa in attesa delle mosse Fed

di Marzio Quaglino I mercati aspettano l’intervento di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, la banca centrale statunitense. L’interrogativo principale è come continuerà la politica accomodante sui tassi negli Usa in caso di aumento dell’inflazione. Le borse sono guardinghe e si rimangiano i progressi di ieri. Milano cede lo 0,54%, leggermente peggio di Londra, Francoforte e Parigi. In Piazza Affari ancora sotto i riflettori i titoli legati alla nascita della rete unica delle telecomunicazioni. Telecom sale ora dell’1,08%, dopo i 5 punti percentuali guadagnati ieri. Enel, azionista di Open Fiber, perde l’1,27%, mentre le ipotesi di coinvolgimento di Tiscali nel capitale della nuova società che gestirà l’infrastruttura premia il titolo con un +4,55%.