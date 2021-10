Mercati Borse europee in lieve recupero. Bene i petroliferi. Frena Mediobanca

di Chiara RancatiRestano deboli, ma in lieve recupero, le Borse europee. Milano a +0,17%, restano in negativo ma riducono le perdite invece Parigi e Francoforte.Tra i settori, corre in particolare il petrolifero. Titoli in testa al listino Ftse Mib ,con Tenaris in particolare che guadagna oltre il 2%. Bene anche i bancari, con l'eccezione di Mediobanca, che perde oltre mezzo punto percentuale dopo la bocciatura da parte del consiglio d'amministrazione della proposta della holding Delfin sulle modifiche allo statuto.Sui mercati delle materie prime rallenta leggermente la risalita del prezzo del petrolio: il Brent, che in mattinata aveva superato gli 83 dollari al barile, ripiega ora a 82 e mezzo, comunque in rialzo rispetto a ieri.Mentre per i listini americani, in attesa di dati importanti sull'occupazione, i future anticipano un'apertura debole.