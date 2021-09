Borse europee in lieve recupero. Attesa per dati su occupazione Usa

di Chiara Rancati Ritrovano un po' di slancio i mercati europei, anche se il clima resta prudente. Milano gira in positivo, a +0,05%, così come Francoforte, mentre resta in rosso Parigi, con un -0,40%.A sostenere i listini hanno contribuito le cifre degli indici Pmi del settore servizi, che misurano il livello di fiducia degli operatori economici. Ad agosto in Italia e nell'Eurozona calano rispetto ai livelli record di luglio, ma restano comunque vicini a quota 60, e comunque nettamente sopra la soglia dei 50 punti che segna il confine tra crescita e contrazione. Gli scambi restano comunque ridotti - il controvalore complessivo a Piazza Affari alle 12.30 non arrivava ai 600 milioni di euro. Perché gli operatori aspettano la pubblicazione, alle 14.30, dei dati sull'occupazione negli Stati Uniti, da cui dipende l'andamento futuro della politica monetaria americana. Se resteranno solidi, aveva detto dal simposio di Jackson Hole il presidente della Federal Reserve Powell, si comincerà già entro la fine dell'anno con la riduzione dello stimolo.