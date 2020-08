Borse europee in netto rialzo Puntano su dazi e sostegni

di Marzio Quaglino Partenza in netto rialzo per le borse europee sostenute dalle aspettative per i nuovi colloqui tra Usa e Cina sui dazi e dal pacchetto di stimolo all’economia statunitense finora bloccato dai contrasti tra Repubblicani e Democratici. Milano cresce dell’1,68%, appena sopra Londra, Francoforte e Parigi. Sul listino di Piazza Affari sono i bancari a fare la parte del leone. Mediobanca è la migliore (5,13%) seguita da Finecobank (+4,10%). La risalita delle borse accentua la discesa dell’oro che dopo il record storico di 2.070 dollari l’oncia di venerdì, ripiega poco sopra quota 2.000. A sostenere i mercati anche la risalita del prezzo del petrolio che sopra i 45 dollari al barile sui massimi dal marzo scorso. Poco mosso infine il cambio Euro-Dollaro indicato a 1,1733.