Borse europee in netto rialzo spinte dai record a Wall Street

Condividi

di Marzio Quaglino Ancora seduta record in avvio per Wall Street. Nuovi massimi per l’S&P 500 e il Nasdaq, mercato dei tecnologici, che festeggia anche Apple che raggiunge la super capitalizzazione di duemila miliardi di dollari.Le Borse europee ne hanno approfittato e Milano, la migliore in Europa, ha chiuso con un +1,06%. Sotto il punto percentuale invece il progresso di Londra, Francoforte e Parigi.In Piazza Affari bene i titoli bancari con Banco Bpm a +2,82%, mentre fuori dal paniere principale Banca Mps ha guadagnato il 5,99%.Mercati attenti alla prima giornata della riunione dell’Opec+, l’associazione dei paesi produttori petrolio. Il Brent del mare del Nord è tornato sopra i 45 dollari al barile, vicino ai massimi degli ultimi 5 mesi.