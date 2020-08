Borse europee in ordine sparso

di Marzio Quaglino Seduta all’insegna della cautela per le borse europee. La partenza di Wall Street non è in grado di sostenere i listini con Dow Jones a -0,02% e Nasdaq invece in rialzo (+0,78%)Milano è in calo dello 0,35%, mentre poco sopra la parità sono Francoforte e Parigi. Solo Londra mostra una crescita superiore al mezzo punto percentuale. Sul listino di Piazza Affari spicca Diasorin (+4,29%), mentre in coda al gruppo c’è Banca Bpm (-2,35%).Tra le valute continua la discesa del Dollaro che spinge il cambio con l’Euro fino a 1,1877.