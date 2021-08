Mercati Borse europee in ordine sparso. Calano prezzi di oro e petrolio

di Chiara Rancati Avanzano in ordine sparso le Borse europee in questa giornata povera di stimoli e all’insegna dell’attesa per il Simposio dei banchieri centrali di Jackson Hole che comincerà venerdì. Milano al momento perde lo 0,16%; sono positive di poco più di un decimo di punto Parigi e Londra mentre la peggiore è Francoforte, a -0,18% dopo la pubblicazione dei dati sulla fiducia delle imprese in Germania, che ad agosto è calata per il secondo mese consecutivo. Tra i titoli, male le società di gestione delle reti energetiche: Terna e Snam sono le peggiori del listino Ftse Mib, entrambe in calo di quasi il 3%, male anche Italgas (-1,75%) e A2A (-0,92%).Sul fronte delle materie prime, continua l’altalena del prezzo del petrolio, che ormai da settimane cambia direzione ogni due o tre giorni. Stavolta il cambio è verso il basso, con il Brent che torna a quota 70,23 dollari al barile. In calo anche il prezzo dell’oro, che ripassa sotto la soglia dei 1.800 dollari all’oncia.