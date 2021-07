Borse europee in recupero. Bene Wall Street in attesa di Powell

di Chiara RancatiSono il lieve recupero le Borse europee in questa seconda parte di giornata. Milano, dopo la brutta giornata di ieri, è la migliore con +0,61%; in lieve rialzo anche Francoforte e Parigi mentre Londra prosegue in negativo. Tra i titoli, a Piazza Affari brilla StMicroelectronics, migliore del listino - con un rialzo di oltre 2 punti percentuali - dopo le indiscrezioni circolate in mattinata secondo cui Apple starebbe preparando un maxi ordine di microchip e componenti in vista del lancio dell'IPhone13. Male invece il comparto viaggi e tempo libero, sulla scia della risalita dei contagi e delle nuove restrizioni in Francia. Indice settoriale in calo dell'1,10%.Partono positivi intanto gli indici americani: il Dow Jones sale dello 0,38%, il Nasdaq di oltre mezzo punto. In attesa degli interventi di questa sera a Washington del presidente della Fed Powell e del segretario al Tesoro Yellen sullo stato dell'economia statunitense. Stabile dopo il rimbalzo di ieri il prezzo del petrolio, con il Brent a 76,49 dollari al barile, mentre secondo alcune agenzie internazionali sarebbe stato raggiunto l'accordo in seno all'Opec sull'aumento della produzione.