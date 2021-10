Mercati Borse europee in recupero, salgono ancora petrolio e gas naturale

Milano

di Chiara RancatiIndici europei in recupero a fine mattinata. A Milano, l’indice Ftse Mib ha girato in positivo, a +0,17%, così come Londra e Parigi, sugli stessi livelli. Resta invece appena al di sotto della parità Francoforte. Volatilità comunque elevata - secondo gli operatori sarà così per tutto il mese di ottobre – e spunti ridotti per la chiusura fino a giovedì di tutte le Borse della Cina continentale, per la Festa nazionale di ottobre.Di fondo, continua a preoccupare la risalita dell’inflazione, che negli Stati Uniti ad agosto ha toccato i massimi dai primi anni Novanta. Trainata dai prezzi energetici, che mettono sotto la lente i mercati delle materie prime. Al momento, il petrolio è in risalita, con il Brent a un passo dai 79 dollari e mezzo al barile. Torna a crescere, dopo qualche giorno di altalena, anche il gas naturale, a 5.836 dollari per milione di unità termiche, oltre il doppio rispetto a sei mesi fa, quando il prezzo non superava i 2.500 dollari.