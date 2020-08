Borse europee in rialzo con qualche eccezione

di Marzio Quaglino Al termine di una seduta senza particolari entusiasmi, sulle borse europee ha prevalso il segno più. Con qualche eccezione come Madrid (-0,92%) e Milano che ha lasciato sul terreno lo 0,39%. Londra invece è salita dello 0,61%, mente Francoforte e Parigi hanno guadagnato poco più dello 0,10%.Sul listino di Piazza Affari spicca Diasorin (+4,29%), in linea con la crescita del settore chimico farmaceutico. In calo invece i bancari con Banca Bpm (-2,42%).Tra le valute continua la discesa del Dollaro che spinge il cambio con l’Euro fino a 1,1868.