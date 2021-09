Mercati Borse europee positive, Wall Street debole

di Michela Coricelli Apertura contrastata per Wall Street, con il Dow Jones in lieve rialzo a +0,07% e il Nasdaq in calo dello 0,36%. La debolezza dei listini americani è legata all'aumento a sorpresa dei consumi Usa (+0,7%). La ripresa si sta rafforzando e dunque rafforza l'aspettativa dell'inizio della graduale riduzione degli aiuti all'economia, che non piace ai mercati.In Europa le borse procedono in netto rialzo. Milano guadagna un punto insieme a Parigi, Francoforte è in rialzo di oltre mezzo punto e Londra dello 0,40%.Il petrolio continua a salire: il brent a 75,26 dollari al barile e il greggio americano a 72,41 dollari.