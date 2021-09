Borse europee proseguono in calo. Apertura debole per Wall Street

di Chiara Rancati Avanzano con il segno meno le piazze europee in questa seconda parte di seduta. Milano è la peggiore, con l'indice Ftse Mib che perde lo 0,69%. Cali inferiori al mezzo punto per le altre borse principali. Non hanno dato un impulso positivo le cifre diffuse a fine mattinata da Eurostat, su prodotto interno lordo e occupazione nel secondo trimestre. Che hanno fatto segnare un progresso superiore alle attese: il Pil cresce del 2,2% rispetto ai tre mesi precedenti, il tasso di occupati dello 0,7%.Partenza debole anche per Wall Street, dopo la pausa di ieri per il Labour day. Dow Jones in calo dello 0,030% Nasdaq sulla parità.Sui mercati delle materie prime, si conferma in calo il prezzo del petrolio, con il Brent appena sopra i 72 dollari al barile. Mentre si rafforza il dollaro, che nei giorni scorsi aveva toccato i minimi dell'anno: un euro vale al momento 1,1858 dollari.