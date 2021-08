Borse europee senza direzione

di Marzio Quaglino Ancora una giornata con le borse europee che faticano a trovare un’indicazione precisa. I dati economici statunitensi e la partenza incerta di Wall Street non hanno offerto punti. Così si naviga a vista con Milano che, ieri la peggiore, oggi è invece in testa al gruppo sia pur con un modesto +0,32%. In leggero rialzo Francoforte (+0,15%), mentre in calo sono Londra (-0,14%) e soprattutto Parigi (-0,81%).Sul listino milanese particolarmente bersagliato dalla vendite il settore el lusso. Ne fa le spese Moncler in calo del 2,10%.Sul mercato valutario sembra fermarsi la discesa dell’Euro nei confronti del Dollaro. Il cambio tra le due monete è indicato ora a quota 1,1717.