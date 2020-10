Borse europee sull’ottovolante

di Michela Coricelli Borse europee sulle montagne russe. La seduta - che si è aperta con i listini in forte rialzo, a caccia del rimbalzo dopo i tonfi di ieri - sembra molto incerta e nervosa.Dopo un avvio tonico, la frenata dei listini, che restano comunque in territorio positivo: poco dopo le 9,30 Milano guadagnava lo 0,36%, Francoforte +0,55%, mentre Parigi e Londra avanzavano di un quarto di punto.Wall Street ha chiuso in profondo rosso la peggior seduta da giugno: Dow Jones a -3,43% e Nasdaq a -3,73%.Contrastate invece le piazze asiatiche con Tokyo in calo dello 0,37% e Shanghai in moderato rialzo a +0,11%, dopo che la Banca centrale cinese ha immesso nel sistema creditizio nuova liquidità.