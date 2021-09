Borse europee tornano in calo dopo la Bce. Wall Street apre in positivo

di Chiara Rancati Dopo un breve passaggio in negativo risalgono le Borse europee, sull'onda delle decisioni della Banca centrale europea - che ridurrà leggermente gli acquisti di titoli per il programma di emergenza ma non la dotazione complessiva - e di un buon avvio di Wall Street. Milano sale dello 0,08; rialzo di poco sorpa il decimo di punto per Parigi e Francoforte. Mentre Londra, estranea alle dinamiche dell'Unione monetaria, si conferma in ribasso di quasi l'1%. A rassicurare gli operatori hanno contribuito anche le parole della presidente della Bce Christine Lagarde, che in conferenza stampa ha spiegato che la Banca centrale non sta facendo 'tapering', ovvero riducendo gradualmente le dimensioni del proprio bilancio, ma solo ricalibrando il programma di emergenza.Aprono in positivo i mercati americani: Dow Jones a +0,19%, Nasdaq a +0,22%. Effetto del dato sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, scese a quota 310 mila, cifra più bassa da quasi 18 mesi.Sul fronte dei titoli di Stato, cala lo spread tra btp e bund tedesco, a 104 punti base. Rendimento del decennale italiano allo 0,71%.