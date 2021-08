Mercati Borse europee tornano in calo netto rimbalzo del prezzo del petrolio

Condividi

di Chiara Rancati Si è esaurito in meno di un'ora il tentativo di rimbalzo delle Borse europee, che a metà seduta sono di nuovo in ribasso. Milano contiene le perdite a -0,04%, cali più marcati per Francoforte e soprattutto Parigi. Pesano ancora le incertezze sulle evoluzioni della pandemia e sull'impatto della crisi afghana sugli equilibri regionali e globali.Si consolida invece il rimbalzo del prezzo del petrolio: il Brent, che aveva aperto appena sopra i 69 dollari al barile, è ora nettamente oltre i 69 e mezzo, in aumento di oltre l'1% rispetto a ieri.Confermata anche la frenata del dollaro, che ieri era arrivato ai massimi da nove mesi nei confronti dell'euro a quota 1,1704. La moneta unica europea vale ora 1,1717 dollari, mentre gli operatori attendono la pubblicazione, in serata, delle minute dell'ultima riunione della Federal reserve.