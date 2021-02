Borse frenano, mista anche Wall Street

di Sabrina Manfroi Seduta debole per i listini europei, che non trovano forza nel rialzo oltre le attese dell'indice Zew tedesco. Piazza Affari perde lo 0,69%, alla vigilia della seduta per il voto di fiducia al Senato del nuovo governo Draghi.Invariata Parigi, Francoforte - 0,32%. Mista anche Wall Street dopo una partenza positiva, mentre lo spread chiude stabile, a 91 punti base ma il rendimento del decennale sale allo 0,56% dopo aver toccato venerdì scorso il nuovo minimo storico allo 0,43%.Sotto i riflettori ancora il petrolio, col Brent sempre sopra i 63 dollari al barile.