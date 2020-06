Borse giù, la settimana parte in rosso

di Michela Coricelli Avvio di seduta pesante sulle borse europee. Milano cede un punto e mezzo, in linea con Parigi. Perdono qualcosa di meno Londra e Francoforte. Il quadro però è omogeneo: gli investitori europei si muovono sulla scia delle borse asiatiche, tutte in rosso.Nonostante l'iniezione di liquidità della Banca centrale cinese, anche Shanghai finisce sotto la parità. Debole Tokyo a -0,18%, ma la peggiore è Hong Kong che cede lo 0,7% circa.Sui listini di tutto il mondo pesano i timori di una nuova possibile ondata di coronavirus e soprattutto le incertezze sulla ripresa economica. Anche dagli Stati Uniti infatti, la scorsa settimana, sono arrivati dati macroeconomici contrastanti.L'oro, bene rifugio per eccellenza, dopo aver toccato i massimi da cinque settimana (a 1.752 dollari l'oncia), cala a 1.748.