Mercati Borse giù, reazione negativa all'inflazione

di Michela Coricelli Si è conclusa all'insegna dei ribassi l'ultima seduta della settimana per le borse europee. Nella giornata delle cosiddette quattro streghe - in cui coincidono diverse scadenze di azioni, obbligazioni e futures - i mercati hanno reagito male al dato dell'inflazione dell'Eurozona: 3% ad agosto (rispetto al 2,2% di luglio).Milano chiude a -0,98% (e termina in complesso la settimana con un calo di circa tre quarti di punto). Giù anche Londra a -1,19%, Francoforte a -1,03% e Parigi a -0,79%. Si salva solo la borsa di Madrid a + 0,40%.Oltreoceano gli investitori sono già in attesa del vertice della Federal Reserve di mercoledì prossimo. Wall Street procede in calo con il Dow Jones che cede oltre mezzo punto e il Nasdaq un punto percentuale. Sulla borsa di New York soffrono i titoli minerari e più in generale le materie prime.In complesso, la settimana chiude in rosso per tutti i listini, sia americani sia europei.