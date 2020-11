Borse in calo. Giù anche Wall Street

di Sabrina Manfroi Avvio in calo anche a Wall Street col DJ -0,66% e il Nasdaq a -0,15% dopo l'aumento delle richieste di sussidi alla disoccupazione. Sulle piazze eruopee proseguono le vendite dopo l'allarme crescita lanciato dalla Bce.Milano -0,13% Londra -1,07%, Parigi e Francoforte -0,80%. Lo spread si allarga a 118 punti base, allo 0,61% il rendimento decennale. Utility in grande spolvero a Piazza Affari. Snam sale del 3,1% in scia all'annuncio della partnership con De Nora per rafforzarsi nelle tecnologie per l'idrogeno. Inwit +3%, Italgas +2%. In calo Amplifon -3,66%, in calo anche Eni e Tenaris.