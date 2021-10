Mercati Borse in calo, giù Piazza Affari

di Paolo Gila Prosegue in Europa l’ondata ribassista che si è annunciata nella notte in Asia per i timori di una ripresa dell’inflazione. Milano cede lo 0,45% in linea con l’andamento di Parigi e Francoforte mentre Londra lascia sul terreno lo 0,21%. A Piazza Affari cedono gli energetici e i bancari. Il prezzo del petrolio Brent è poco sotto gli 85 dollari il barile.Lo spread tra btp e bund si porta a 110 punti base con il rendimento dei nostri decennali allo 0,94%.L’euro incrocia il dollaro intorno a quota 1 e 16. Nel pomeriggio è attesa un’apertura debole anche a Wall Street.