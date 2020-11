Borse in calo in avvio. Il petrolio Brent sfonda i 44 dollari

Condividi

di Fabrizio PattiI mercati tirano il fiato dopo giorni di corsa dovuti alle elezioni americane e all'annuncio da parte della Pfizef sull'efficacia del proprio vaccino.A Milano l'indice Ftse Mib segna -0-34%. Il progresso dall'inizio di novembre rimane di oltre il 16 per cento, anche perché diversi titoli hanno riportato trimestrali con conti migliori delle attese.Nel resto d'Europa Londra e Francoforte -0,8%, Parigi -0,64%.Anche negli Stati Uniti i future anticipano un avvio in ribasso. Ieri ha fermato la corsa anche l'indice Dow Jones (-0,08%), che è salito di quasi l'11 per cento a novembre. Hanno invece recuperato i titoli tecnologici quotati al Nasdaq (+2%) dopo un paio di giorni di contrazione perché erano stati preferiti titoli più ciclici, come quelli nel settore dei trasporti.In Asia a Hong Kong in evidenza Alibaba, +2,3% dopo le vendite record nel Single Day, la giornata dedicata agli acquisti online in Cina.Leggeri ribassi però per gli indici di Shanghai e Hong Kong, per effetto dei dati deludenti sul volume dei crediti in Cina. Pesano anche le nuove tensioni tra Cina e Stati Uniti dopo che Pechino ha deciso la destituzione di 4 parlamentari dell'opposizione a Hong Kong.La situazione di maggiore calma sui mercati non ferma però la corsa del prezzo del petrolio: il Brent del Mare del Nord supera di poco i 44 dollari al barile (+0,5%).Lo spread scende di un altro punto base, a quota 119. Ieri la presidente della Bce, Christine Lagarde, ha rassicurato sul fatto che la banca centrale europea assisterà con i propri acquisti e prestiti agevolati l'economia del continente fino all'efficacia dei vaccini.Tra i titoli a Piazza Affari migliori performance per Poste Italiane (+2,9%), dopo i conti trimestrali, e per Finecobank (+1,5%). Maggiori ribassi per Saipem (-1,2%) e Pirelli (-3,5%), in quest'ultimo caso dopo la trimestrale.