Mercati Borse in calo in tutta Europa, l'oro torna a salire

di Fabrizio Patti La settimana dei mercati è cominciata in Europa con lievi rialzi, ma il segno è diventato negativo pochi minuti dopo l'apertura. L'indice Ftse Mib di Milano segna alle 9.15 -0,8%, dopo +0,50% iniziale. Dinamica simile nel resto d'Europa, con l'indice Eurostoxx50 in calo dello 0,5%.Nella settimana precedente il Ferragosto l'indice principale di Borsa Italiana era salito del 2,62%, con un calo dell'1% nella giornata di venerdì.Tra i titoli sul Ftse Mib migiori performance per Moncler (+1,43%) e StMicroelectronics (+0,8%), maggiori ribassi per Banco Bpm (-1,3%) e Tim (-1,6%).A livello europeo scendono soprattutto i settori del viaggio e del tempo libero, così come i produttori di oil&gas.Oggi l'avvio delle contrattazioni in Asia, ha visto forti progressi a Hong Kong (+0,8%) e Shanghai (+2,3%), nonostante nel fine settimana siano stati rinviati i previsti colloqui tra Stati Uniti e Cina sulle dispute commerciali tra i due paesi. Ha pesato di più la decisione della banca centrale cinese di iniettare liquidità per l'equivalente di 86 miliardi di euro per supportare il sistema bancario.Giù invece Tokyo (-0,8%) dopo il dato sul Pil nel secondo trimestre peggiore delle attese: -7,8% rispetto al trimestre precedente.Torna a salire l'oro, dopo il calo del 4,5% della scorsa settimana: +0,50%, a poco più di 1.950 dollari all'oncia.