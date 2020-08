Mercati Borse in calo, sale l’oro

di Paolo Gila Una seduta contrastata per tutte le borse europee, intimorite dal rischio di una ripresa della pandemia su scala globale. I dati statunitensi sulle richieste di sussidio alla disoccupazione, migliori del previsto, mantengono stabili gli indici americani (Dow Jones + 0,05% e Nasdaq -0,04% alle 17 e 30).Questa la fotografia in chiusura: Londra -1,27%, Francoforte -0,54%, Parigi -0,98%. Da parte sua Milano ha lasciato sul terreno l’1 e e 34%. Deboli e bancari e gli industriali.E’ continuata la crescita di valore dell’oro, salito fino a 2067 dollari l’oncia per poi ripiegare a 2051. Euro contro dollaro a 1,18 e 45, spread Btp/Bund a 148 punti base con il rendimento del nostro decennale intorno all’1%.