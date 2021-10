Borse in calo, timori di stagflazione a Piazza Affari giù il settore auto

Condividi

di Fabrizio Patti La giornata dei mercati si apre in calo, l'indice Ftse Mib di Milano scende dello 0,96%, -2,09% il bilancio fin qui della settimana. Ieri il mese di settembre si era chiuso con un calo dell'1,25%. Oggi negativi tutti i settori, con l'eccezione delle utilities, +1% per l'indice Ftse All Share del comparto. Male l'automotive (-1,66%), settore che registra la maggiore discesa.Nel resto d'Europa oggi scendono tutte le altre borse europee, la peggiore è Madrid, -1,39%, il calo minore è per Londra, -0,85%.E' un andamento che fa seguito al -1,59% di ieri del Dow Jones di New York, che ha contribuito a rendere settembre il mese peggiore per l'indice americano dal marzo 2020, -4,29 per cento.Nella notte borse cinesi chiuse per la festività della Settimana d'Oro; -2,3% invece per il Nikkei di Tokyo, cali anche a Seul e Sydney.Le preoccupazioni sono dovute al rischio che l'inflazione sia più persistente del previsto e che i rialzi delle materie prime indeboliscano la ripresa. Ieri ci sono stati segnali contrastanti su questo fronte: il Pil degli Stati Uniti è stato rivisto al rialzo ma sono arrivati dati peggiori delle attese sul fronte delle nuove richieste di disoccupazione, salite nell'ultima settimana a 362mila.Oggi sono attesi dati importanti in questo senso: alle 10 l'indice Pmi sulla manifattura, alle 11 l'andamento dell'inflazione nell'Eurozona e alle 14.30 l'indice dei prezzi di spesa per i consumi negli Stati Uniti.Intanto a Piazza Affari maggiori rialzi per Terna (+0,68%) e Banca Mediolanum (+0,62%), maggiori ribassi per Stellantis (-2,7%) e Cnh Industrial (-3%).