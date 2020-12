Mercati Borse in cauto rialzo. Attese per Bce

di Sabrina Manfroi Avvio in rialzo per le borse europee dopo la chiusura in calo di Tokyo e di Wall Street. Milano sale dello 0,30%, più debole Francoforte che resta poco sopra la parità in attesa della riunione della Bce.L'euro è stabile, poco sotto quota 1,21 sul dollaro, ai massimi degli ultimi 2 anni. Stabile anche lo spread, 119 punti base. Tra i titoli in evidenza Fca +1,6%, Cnh +1,2%, Prysmian +1,4%. In calo ancora Stm -2,31%.