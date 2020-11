Mercati Borse in frenata

di Sabrina Manfroi Wall Street apre in calo DJ -0,9%, Nasdaq -0,20% all'indomani di una seduta record.Titolo Tesla in grande spolvero in avvio di seduta sul Nasdaq.Le azioni hanno aperto con un rialzo di oltre l'11% beneficiando dell'annuncio dell'ingresso nell'indice S&P 500. In calo le piazze europee, con la peggiore la borsa di Londra, -1,47% mentre Milano viaggia sopra la parità. Seduta dunque di attesa per i mercati dopo la'annuncio ieri di un nuovo vaccino. Frena la sua corsa anche il petrolio, ora a 43 dollari il Brent, resta stabile lo spread.A Piazza Affari bene Unipol che sale del 3%, in calo Hera -2%, Buzzi e A2a che cedono l'1,48%. L'euro si rafforza sul dollaro a 1,1880