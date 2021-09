Mercati Borse in lieve recupero. Ancora sugli scudi il petrolio

di Sabrina Manfroi Seduta che si chiude in leggero rialzo dopo una partenza poco mossa all'indomani delle elezioni in Germania. La piazza migliore è quella di Milano che guadagna lo 0,63%, spinta da bancari ed energetici. Londra +0,17%, Francoforte +0,27% Parigi +0,19% Resta contrastata invece Wall Street dove il Nasdaq perde terreno. In rialzo ancora il prezzo del petrolio, col Brent a un soffio dagli 80 dollari al barile. Tra i titoli migliori spicca il balzo di Unicredit +5,10%, bene Tenaris +3,37% e Leonardo +4,20%. Vendite su Diasorin -3,70% e Amplifon -2,93%.