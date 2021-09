Mercati Borse in lieve rialzo, riflettori sul lavoro negli Stati Uniti

di Fabrizio PattiAvvio con lievi rialzi per gli indici azionari europei. Ieri per il Ftse Mib di Milano la giornata si è chiusa con un progresso dello 0,66%, oggi in avvio +0,18 per cento.Nel resto d'Europa +0,24% per Londra e +0,08% per Francoforte, che ieri è stata l'unica borsa in calo, seppur lieve, per la debolezza del settore auto. La mancanza dei microchip sta determinando blocchi alla produzione e anche forti cali alle immatricolazioni: -27% quelle in Italia ad agosto rispetto a un anno prima.Ieri comunque ci sono stati dati positivi sulla manifattura in Europa. In Italia, in particolare, l'indice Pmi dei direttori acquisti è salito più delle attese a quota 60,9; la soglia oltre la quale c'è un'espansione è 50 punti.Deludenti, invece, le stime dell'agenzia Adp sui nuovi posti di lavoro creati ad agosto negli Stati Uniti: solo 374mila, contro i circa 600mila attesi. Ora si attendono i dati ufficiali di domani. Sono importanti perché influiranno sulla decisione della banca centrale americana riguardo a quando iniziare il ritiro degli stimoli all'economia.Intanto ieri l'indice Nasdaq (+0,33%) dei titoli tecnologici americani ha toccato il massimo storico; -0,14% per il Dow Jones.Nella notte le borse asiatiche hanno avuto un andamento misto, lievi rialzo per gli indici di Tokyo e Hong Kong (+0,33%), più robusto per Shanghai (+0,85%), cali per Shenzhen (-0,35%) e Seul (-0,97%). Intanto nella notte è arrivata una nuova stretta delle autorità cinesi di regolamentazione sul settore tech. Sono state convocate undici piattaforme di consegne a domicilio e di trasporto tra privati, tra cui Didi, l'equivalente cinese di Uber; dovranno descrivere dettagliatamente i loro rapporti con i guidatori dei loro servizi.Rimane stabile lo spread Btp/Bund, a quota 106, dopo le dichiarazioni di ieri del presidente della Bundesbank, la banca centrale tedesca, Jens Weidmann, secondo cui occorre una riduzione graduale del piano pandemico Pepp della Bce, per i rischi di un'eccessiva inflazione.Poco mosso anche il petrolio, dopo la riunione dell'Opec +: i paesi esportatori hanno confermato la tabella di marcia sulla produzione nei prossimi mesi.