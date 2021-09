Borse in marcia lenta

di Paolo Gila Le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti sono calate più del previsto. Uno stimolo per gli investitori, che sono tornati sull’azionario. A Wall Street Dow Jones e Nasdaq avanzano di quasi mezzo punto percentuale e in Europa i listini hanno continuato a marciare lentamente. Milano ha chiuso a +0,20%. La migliore è stata Londra, +0,46%. Parigi e Francoforte hanno chiuso poco sopra la parità. Sul mercato dei titoli di stato, stabile il rendimento del nostro decennale, allo 0,66%. Euro in ulteriore rafforzamento contro dollaro, a 1,18 e 65.