Borse in netto calo, giù il petrolio

di Michela Coricelli Chiusure negative per le borse europee, che peggiorano sul finale di seduta. Milano termina in calo dell'1,30%, Parigi -1,42%, Londra -1,59% e Francoforte -0,33%.Finisce un mese di novembre da record: Piazza Affari in complesso ha guadagnato quasi il 23%.A Milano riflettori su Mps (+3%) e Unicredit (-4,96%) sulla scia di rumors sull'ipotesi fusione.Novembre brillante anche oltreoceano. Per Wall Street il mese migliore dal 1987.Anche New York però oggi frena: il Dow Jones giù di oltre un punto e il Nasdaq di oltre mezzo punto.Sul listino dei titoli tecnologici vola quello di Moderna (+15%) in attesa che la casa farmaceutica chieda l'autorizzazione dell'uso emergenziale del vaccino anti-Covid.Petrolio in calo, mentre è in corso il vertice Opec+.