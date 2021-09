Mercati Borse in netto calo: timori per crisi energetica

di Michela Coricelli Peggiorano le borse europee: prevalgono i timori sulla crisi energetica in corso in Cina - tra blackout e tagli alla produzione industriale - che potrebbe contagiare anche altri paesi.Milano cede oltre un punto percentuale in linea con Francoforte, ma la peggiore è Parigi a -1,67%; Londra perde lo 0,62%.A Piazza Affari tra i pochi titoli che resistono in netto rialzo c'è Eni (+1,54%), che riflette il forte rialzo del petrolio. Il brent ha superato quota 80 dollari al barile per la prima volta negli ultimi tre anni. Il rally del petrolio si unisce quindi ai rialzi del gas e dell'elettricità.Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco si è allargato a 102 punti base. Oggi c'è stata un'asta di Bot semestrali: rendimento ancora ai minimi storici a -0,545%.