Mercati Borse in pausa, petrolio resiste sui massimi

di Paolo Gila Permane incerto il quadro dei listini azionari europei, nell’attesa di un’apertura debole anche da parte di Wall Street nel pomeriggio. Milano cede lo 0,27%, Londra perde lo 0,48%, Parigi lo 0,34%. Piatta Francoforte che viaggia intorno alla parità.Sembrano tornare in evidenza le preoccupazioni per le incertezze sulla crescita legate ai problemi sugli approvvigionamenti all’aumento del prezzo delle materie prime, con i prezzi del rame e del litio che tornano a salire.Resiste sui massimi anche il petrolio, con il Brent del mare del Nord che nella notte in Asia ha superato per la prima volta dal 2014 la soglia degli 86 dollari al barile. Spread Btp/Bund stabile a 104 punti base. Euro contro dollaro a 1,16 e 45.