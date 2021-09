Borse in rialzo, Brent sopra i 75 dollari

di Sabrina Manfroi Seduta positiva per i mercati europei che mentre attendono le decisioni della Fed chiudono un'altra giornata in rialzo. Milano sale 1,44%, Londra 1,47%, Parigi +1,29%, Francoforte +1,03%.Corre il prezzo del greggio, col Brent vicino a 76 dollari al barile. Ne beneficia Tenaris che vola del 5,20%. In luce anche Eni +2,64%, Unicredit +3,52%. In cosa le utilities, e Nexi -1,60%.Lo spread chiude in calo a 98 punti base, il rendimento decennale è allo 0,66%.