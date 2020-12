Mercati Borse in rialzo, Londra in controtendenza

di Sabrina Manfroi Partenza positiva a Wall Street dopo i nuovi vaccini e il piani di aiuti all'economia. Il DJ sale dello 0,60% il Nasdaq dello 0,75%.In moderato rialzo anche le borse europee, con l'eccezione di Londra, -0,40%. Francoforte la migliore guadagna l'1%, Milano +0,56%.Euro/dollaro in rafforzamento a 1,2155. Petrolio in recupero sopra i 50 dollari al barile per il Brent. Spread in calo a 113 e rendimento decennale allo 0,53%.