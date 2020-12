Borse in rialzo, a Milano tonfo di Unicredit

di Michela Coricelli Apertura decisamente positiva per Wall Street, con il Dow Jones subito in rialzo di un punto percentuale e il Nasdaq dello 0,83%. I riflettori sono sempre puntati sulle misure economiche contro la crisi e sulla corsa ai vaccini.In Europa Milano è la più debole, pur restando in territorio positivo a +0,20%. Londra corre a +1,76%, Francoforte guadagna lo 0,88% e Parigi un punto.A Piazza Affari il titolo Unicredit soffre ancora (-8,76%) dopo l'annuncio dell'amministratore delegato Mustier, che lascerà la guida del gruppo nell'aprile 2021 e non si ricandiderà. L'incertezza sui futuri vertici e sulle ipotesi di fusioni non piace agli investitori e penalizza il titolo. Al contrario, Mps (che secondo i rumors potrebbe convolare a nozze con Unicredit) guadagna oltre tre punti e mezzo.