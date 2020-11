Mercati Borse in rialzo attesa elezioni usa

di Sabrina Manfroi Wall Street ha chiuso positiva alla vigilia delle elezioni presidenziali. Dopo il tonfo della scorsa settimana, il peggiore da marzo, il listino statunitense e' tornato a guadagnare terreno, aiutato anche dai buoni dati del comparto manifatturiero. In rialzo anche le piazze asiatiche di Hong Kong e Shanghai, Tokyo invece resta chiusa per festivita'.In Europa la seduta parte ben orientata, con guadagni attorno al 1% per poi limare leggermente. Ora Milano e Francoforte salgono dello 0,9%, Londra +1,25%. Sotto i riflettori Nexi, +2,7%, in vista di nuove acquisizioni oltre a Sia. Bene anche i titoli petroliferi, col greggio che invece perde forza.